Это место в Гомельской области знаменито тем, что 25 июня 1944 года танк Т-34 под командованием лейтенанта Дмитрия Комарова уничтожил возле железнодорожной станции почти взвод фашистов и несколько огневых точек врага. Когда боеприпасы закончились, а танк загорелся, экипаж пошел тараном на немецкий бронепоезд. Тот вел прицельный огонь по советским танкам и пехоте. В результате площадки с орудиями врага были сброшены с рельсов, поезд вышел из строя. Советские войска получили стратегическое преимущество и продолжили освободительную операцию.
Девятнадцатилетний механик-водитель Михаил Бухтуев героически погиб. За этот подвиг ему, а также лейтенанту Дмитрию Комарову было присвоено звание Героя Советского Союза. В военной истории это был единственный танковый таран бронепоезда.
На месте операции установлен монумент с танком Т-34. Здесь проходят патриотические мероприятия, воздается должное освободителям.
В митинге приняло участие руководство района, генерал-лейтенант в отставке Михаил Козлов, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, жители Октябрьского района, молодежь, школьники.
Фото газеты «Чырвоны кастрычнiк»
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В Октябрьском районе на станции Черные Броды прошел митинг-реквием
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