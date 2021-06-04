В Октябрьском районе на станции Черные Броды прошел митинг-реквием

Девятнадцатилетний механик-водитель Михаил Бухтуев героически погиб. За этот подвиг ему, а также лейтенанту Дмитрию Комарову было присвоено звание Героя Советского Союза. В военной истории это был единственный танковый таран бронепоезда.На месте операции установлен монумент с танком Т-34. Здесь проходят патриотические мероприятия, воздается должное освободителям.В митинге приняло участие руководство района, генерал-лейтенант в отставке Михаил Козлов, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, жители Октябрьского района, молодежь, школьники.Фото газеты «Чырвоны кастрычнiк»