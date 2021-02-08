Трагедия произошла в деревне Новая Дуброва поздним вечером. Районные спасатели получили сообщение о пожаре и незамедлительно отбыли на место происшествия.
По прибытии разведка направилась в жилье и обнаружила обгоревшее тело сельчанина 1960 года рождения, сожителя хозяйки дома. Специалисты справились с возгоранием. Жилая постройка сильно пострадала от огня: полностью уничтожена кровля, обгорели стены и имущество внутри.
– Рассматриваемая причина бедствия и последовавшей трагедии – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится проверка.
Фото: МЧС
Опубликовано:
205
В Октябрьском районе на пожаре в частном доме погиб сельчанин
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter