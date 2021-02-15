Несколько стеблей и пакетик высушенной конопли правоохранители нашли у жителя одной из деревень дома в тумбочке. Мужчина стал фигурантом уголовного дела за хранение наркотического средства.
На суде он сказал, что ему не было известно об уголовной ответственности за хранение, что, конечно же, вряд ли соответствует действительности.
Районный суд определил мужчине наказание в два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он чистосердечно раскаялся и обратился к учащимся местного лицея, которых пригласили на процесс, чтобы никогда не имели никаких дел с наркотиками. Слишком большую цену приходится платить за них.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Октябрьском районе молодой сельчанин получил два года колонии за хранение конопли
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