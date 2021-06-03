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  2. В Октябрьском районе Минска милиционеры совместно со спасателями провели профилактический рейд

В Октябрьском районе Минска милиционеры совместно со спасателями провели профилактический рейд

В последнее время в республике участились случаи совершения краж и мошеннических действий в отношении пожилых граждан. На территории Октябрьского района Минска проживает около 1100 одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан в возрасте 60 лет и старше. Только за четыре месяца этого года было совершено 89 преступлений по отношению к старикам. 


Как правило, преступники под предлогом продаж, покупки различных товаров, вещей и продуктов питания, представляясь работниками службы социальной защиты населения, медицинскими работниками и другими лицами, проникают в жилища одиноких пенсионеров, где, воспользовавшись их доверчивостью, воруют денег, золотые изделия и другие ценные вещи.

– Ввиду того, что пожилым людям сложно детально описать правонарушителя, данные преступления вызывают трудности в раскрытии, – поясняет начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РУВД г. Минска Алексей Филистович

За четыре месяца 2021 года в Октябрьском районе города Минска совершено 89 преступлений в отношении пожилых граждан, из них 46 – киберпреступлений. За аналогичный период в 2020 году совершено 51 преступление, из них "кибер" только 9. 

Чтобы предупредить стариков о возможных преступных схемах, работники Октябрьского районного отдела по ЧС совместно с участковыми инспекторами милиции Октябрьского РУВД Минска провели профилактические рейды.

Среди их рекомендаций:

• укрепить дверь квартиры, оборудовать ее глазком, цепочкой, задвижкой;
• оборудовать квартиру охранной сигнализацией, в том числе кнопочной;
• закрывать квартиру, даже в случае ее оставления на несколько минут;
• не оставлять незнакомых лиц и случайных посетителей одних в квартире;
• не хранить денежные средства в шкафах с бельем (дома), исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре квартиры. По возможности хранить крупные суммы денег в банках;
• не открывать дверь незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. Просите предъявить документы. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия;
• не переходить по подозрительным ссылкам в сети Интернет;
• если звонят "из банка", следует помнить, что сотрудник банка при звонке заранее должен знать все необходимые ему данные. Сообщать кому-то реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя.

Также следует помнить, что дни получения пенсии становятся и днями активности мошенников. Поэтому пожилым людям в эти дни лучше посещать почтовые и банковские отделения с родственниками или людьми, которым они доверяют. А получив пенсию, стоит пересчитывать деньги незаметно для окружающих.

– Помимо этого, – добавляет Алексей Филистович, – не стоит оставлять на долгое время престарелых родителей и родственников одних. Если же возможности приехать нет, следует ежедневно интересоваться их делами по телефону. Стоит также им напоминать о том, что нельзя пускать в квартиру незнакомцев. 

Также младший инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Октябрьского района прапорщик внутренней службы Андрей Слизюк напомнил пожилым гражданам о правилах пожарной безопасности в быту, что следует делать в случае возникновения пожара, номера телефонов экстренных служб, и вручил наглядно-изобразительные буклеты на противопожарную тематику. 

Уважаемые жители района! Если Вам стали известны факты противоправных действий в отношении пожилых и престарелых граждан, немедленно сообщайте в Октябрьское РУВД г. Минска по телефонам: 8 (017) 226-20-93; 8 (017) 222-04-42; 8 (029) 283-73-76; 8(029) 655-24-78 или по телефону 102. 

Фото Октябрьского РУВД Минска
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