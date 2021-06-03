В Октябрьском районе Минска милиционеры совместно со спасателями провели профилактический рейд

Как правило, преступники под предлогом продаж, покупки различных товаров, вещей и продуктов питания, представляясь работниками службы социальной защиты населения, медицинскими работниками и другими лицами, проникают в жилища одиноких пенсионеров, где, воспользовавшись их доверчивостью, воруют денег, золотые изделия и другие ценные вещи.поясняетЗа четыре месяца 2021 года в Октябрьском районе города Минска совершено 89 преступлений в отношении пожилых граждан, из них 46 – киберпреступлений. За аналогичный период в 2020 году совершено 51 преступление, из них "кибер" только 9.Чтобы предупредить стариков о возможных преступных схемах, работники Октябрьского районного отдела по ЧС совместно с участковыми инспекторами милиции Октябрьского РУВД Минска провели профилактические рейды.Среди их рекомендаций:• укрепить дверь квартиры, оборудовать ее глазком, цепочкой, задвижкой;• оборудовать квартиру охранной сигнализацией, в том числе кнопочной;• закрывать квартиру, даже в случае ее оставления на несколько минут;• не оставлять незнакомых лиц и случайных посетителей одних в квартире;• не хранить денежные средства в шкафах с бельем (дома), исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре квартиры. По возможности хранить крупные суммы денег в банках;• не открывать дверь незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. Просите предъявить документы. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия;• не переходить по подозрительным ссылкам в сети Интернет;• если звонят "из банка", следует помнить, что сотрудник банка при звонке заранее должен знать все необходимые ему данные. Сообщать кому-то реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя.Также следует помнить, что дни получения пенсии становятся и днями активности мошенников. Поэтому пожилым людям в эти дни лучше посещать почтовые и банковские отделения с родственниками или людьми, которым они доверяют. А получив пенсию, стоит пересчитывать деньги незаметно для окружающих.добавляет Алексей Филистович,Также младший инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Октябрьского района прапорщик внутренней службы Андрей Слизюк напомнил пожилым гражданам о правилах пожарной безопасности в быту, что следует делать в случае возникновения пожара, номера телефонов экстренных служб, и вручил наглядно-изобразительные буклеты на противопожарную тематику.Уважаемые жители района! Если Вам стали известны факты противоправных действий в отношении пожилых и престарелых граждан, немедленно сообщайте в Октябрьское РУВД г. Минска по телефонам: 8 (017) 226-20-93; 8 (017) 222-04-42; 8 (029) 283-73-76; 8(029) 655-24-78 или по телефону 102.Фото Октябрьского РУВД Минска