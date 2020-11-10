Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,6%, с декабрем 2019 года – 105,4%. Об этом сообщается на официальном сайте Национального статистического комитета Беларуси.
Как отметили в комитете, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,9%, с декабрем 2019-го и – 105,9%.
Что касается цен в отдельных категориях, они изменились следующим образом. Продовольственные товары в октябре подорожали на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 3,5% по сравнению с декабрем 2019 года. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,9% по сравнению с сентябрем, и на 7,3% по сравнению с декабрем 2019-го. Услуги в октябре подорожали по сравнению с сентябрем на 0,3%, с декабрем 2019 года – на 6%.
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В октябре инфляция в Беларуси составила 0,6%
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК