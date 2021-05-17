В охотхозяйствах БООР обитает более 11 тысяч особей благородного оленя

В охотхозяйствах Белорусского общества охотников и рыболовов (РГОО «БООР») в настоящее время обитает 11,1 тысячи особей благородного оленя, сообщили в этой общественной организации.
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– В настоящее время РГОО «БООР» уделяет большое внимание расселению оленя благородного в охотничьих угодьях страны, зарыблению водоемов фонда запаса рыболовных угодий, проведению соревнований по стрелково-охотничьему многоборью и рыболовному спорту, мероприятиям по охотничьему собаководству, привлечению молодежи в свои ряды, – говорится в сообщении на сайте общества. – В охотхозяйствах объединения обитает 22,2 тысячи лосей, 11,1 тысячи оленей благородных, 67,8 тысячи косуль, 31,8 тысячи бобров и другие виды дичи. За период с 2015 по 2020 год вселено в охотничьи угодья 2323 особи оленя, благодаря чему в охотхозяйствах общества создано более 40 новых популяций этого вида.
Особое внимание Белорусское общество охотников и рыболовов уделяет выполнению поручения Правительства страны по максимальному снижению численности популяции дикого кабана.
– В охотах на кабана в системе РГОО «БООР» в 2020 году приняло участие более 160 тысяч охотников, не считая штатной егерской службы, что позволило добыть 10,4 тысячи особей кабана, – отметили в организации. – В рамках мероприятий по ограничению численности некоторых видов животных, а также в целях профилактики бешенства в арендованных объединением угодьях в 2020 году добыто 1045 волков (в 2019 году – 941, в 2018 году – 1042, в 2017 году – 942, в 2016 году – 1021), 12 313 лисиц и 2953 енотовидных собаки.
РГОО «БООР» является самым крупным арендатором охотничьих угодий в Беларуси. В аренде ее организационных структур находится свыше 11 миллионов гектаров, или около 64 процентов площади всех охотничьих угодий страны. Белорусское общество охотников и рыболовов – член Международного Совета по охоте и охране животного мира (CIC), Международной Федерации по спортивной ловле рыбы в пресной воде (FIPSed), Международной кинологической федерации (FCI). РБОО «БООР» отсчитывает свою историю с 1921 года. В то время в Беларуси насчитывалось немногим более пятисот охотников. Сейчас в рядах Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» состоит 70 тысяч членов, из них охотников – свыше 36 тысяч.
Фото: pixabay.com
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В охотхозяйствах БООР обитает более 11 тысяч особей благородного оленя
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