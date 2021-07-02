Возле Гавайских островов потерпел крушение грузовой Boeing 737, информирует РИА Новости.
Согласно информации CNBC, трагедия произошла в результате поломки двигателя воздушного судна.
Местный ресурс Hawaii News Now отметил, что на борту находились два человека. Их поиском занимались спасатели.
Позже управление гражданской авиации подтвердило падение грузового Boeing у Гавайев и отметило, что пилоты спасены.
Фото: pixabay.com
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В океан у Гавайских островов упал грузовой Boeing 737
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