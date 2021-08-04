Лидер в толкании ядра. Как белорусский десятиборец Виталий Жук выступает на Олимпиаде

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры, и уже с выходных они особенно привлекают болельщиков –любителей легкой атлетики. Сегодня в рамках Игр состоялись соревнования по части категорий в десятиборье. Свои силы в них испробовал и белорус Виталий Жук.
Всего сегодня состязания проходили в пяти категориях: прыжки в высоту, толкание ядра, прыжки в длину, бег на 100 и на 400 метров. Напомним, что олимпийцам еще предстоит продемонстрировать свои достижения в беге на 110 метров с барьерами, метании диска, прыжках с шестом, метании копья и беге на 1500 метров. Лидеров объявят после подсчета общего числа очков, однако по результатам первого дня можно подвести предварительный итог.
В прыжках в высоту белорус взял 1,96 метра и набрал 767 очков, заняв 8-е место в своей группе наряду с чехом Адамом Гельцелетом. В прыжках в длину наш соотечественник с результатом 6 метров 93 сантиметра в своей группе оказался последним – 797 очков. Стометровку Виталий Жук преодолел за 11,04 секунды, заработав 852 балла. В своем забеге он финишировал пятым.
Отличный результат Виталий Жук продемонстрировал в толкании ядра: 16 метров 23 сантиметра. Это максимальный уровень в группе, где состязался белорус. Такой результат принес атлету 865 баллов.
А вот 400 метров белорусский легкоатлет пробежал за 49,22 секунды, заняв 6-е место в своей группе. Этот результат оценили в 851 балл. Важно, что для легкоатлета это лучший показатель в текущем сезоне. Кстати, такими же достижениями завершили забег еще три спортсмена из этой группы, а двое установили личные рекорды.
Суммарно за сегодня Виталий Жук набрал 4132 балла.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.