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В Жлобине на БМЗ горела смола

Инцидент на территории ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» произошел сегодня под утро. 


Загорелась кумароновая смола в металлической ванне размером 1,5х2,5 метра на термо-травильно-гальваническом участке в здании сталепроволочного цеха. Повреждена ванна.

Технологический процесс на предприятии не был нарушен. Люди не пострадали, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС. 

Причины загорания выясняются. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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