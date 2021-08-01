Инцидент на территории ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» произошел сегодня под утро.
Загорелась кумароновая смола в металлической ванне размером 1,5х2,5 метра на термо-травильно-гальваническом участке в здании сталепроволочного цеха. Повреждена ванна.
– Технологический процесс на предприятии не был нарушен. Люди не пострадали, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Причины загорания выясняются.
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В Жлобине на БМЗ горела смола
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