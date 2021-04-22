Пользователи смартфона Xiaomi Mi 11 жалуются на внезапный выход из строя устройства, пишет РИА Новости.
Как уточняет издание, пользователи утверждают, что смартфон склонен к внезапному перегоранию материнской платы. Некоторые из обладателей Xiaomi Mi 11 также говорили о том, что перед перегоранием смартфон был склонен к перегреванию. Предполагается, что дефект связан с системой охлаждения чипа Snapdragon 888.
В Xiaomi ситуацию пока не комментируют.
Фото Xiaomi, опубликовано на РИА Новости
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В одном из смартфонов Xiaomi найден критический дефект
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