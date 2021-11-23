В одном из районов Кабула прогремел взрыв

Об инциденте сообщил телеканал TOLOnews, однако иные подробности произошедшего не привел.Вместе с тем телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности уточнил, что взрыв произошел на местном рынке в центре Кабула.По данным агентства Aamaj News, сдетонировала магнитная мина, которая была прикреплена к транспортному средству, принадлежащему движению "Талибан". Как передают источники агентства, после взрыва были слышны звуки стрельбы.В настоящий момент уточняются детали инцидента.