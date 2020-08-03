В одном из бизнес-центров Киева мужчина угрожает взорвать бомбу

В Киеве посетитель бизнес-центра «Леонардо» заявил, что взорвет бомбу, если его требования не будут удовлетворены, сообщил на своей странице в соцсети замглавы МВД Антон Геращенко.





О происшествии сообщила сотрудница расположенного в бизнес-центре отделения "Универсал Банка". По ее словам, зашедший в отделение мужчина заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. По словам террориста, у него в рюкзаке значительный заряд взрывчатки.

Работники банка, кроме начальника отделения, покинули помещение.

Замминистра рассказал, что террорист – гражданин Узбекистана, ему 32 года. Мужчина требует выхода в прямой эфир.

Судя по его соцсетям, это психически нестабильный человек, написал Геращенко.

Управление операцией возложено на СБУ.



Источник: facebook.com/anton.gerashchenko





