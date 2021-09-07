В "Одноклассниках" появился сервис по поиску работы

Социальные сети "Одноклассники" и VK Работа запустили сервис для поиска сотрудников и работы. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Одноклассников".
– Социальная сеть "Одноклассники" совместно с VK Работа запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. Новый сервис – еще один шаг в развитии интеграции продуктов экосистемы VK в "Одноклассниках". Он позволит быстро размещать резюме с любого устройства. Для организаций, которые ищут сотрудников в соцсети, предусмотрен личный кабинет. В нем можно не только опубликовать информацию о вакансии, но и проверить отклики или связаться с кандидатом. Сервис доступен в основном меню десктопной версии ОК в разделе "Работа", а также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS в формате мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps, – сказано в сообщении.
Уточняется, что VK Работа предлагает поиск с помощью фильтров и умной ленты вакансий, формирующейся на основе публичной информации из профиля пользователя и местоположения. Соискатель может установить фильтр (район, расстояние до работы, уровень заработной платы и так далее). Алгоритмами сервиса охвачено более 200 параметров поиска.
В компании добавили, что в сервисе можно выбрать любую из 30 сфер деятельности. Кроме того, в настройках поиска доступна опция поиска работы людьми с инвалидностью, без опыта работы или несовершеннолетними пользователями.
Приглянувшиеся предложения можно добавлять в избранное и просматривать отклики внутри приложения.
Фото: ria.ru