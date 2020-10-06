В ОДКБ прокомментировали ситуацию в Кыргызстане

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БЕЛТА

, – сказал Зайнетдинов.Власти Кыргызстана не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности за помощью в связи с происходящим в стране, добавил Владимир Зайнетдинов., – сказал Зайнетдинов.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек – сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента страны. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиева.Бывший глава МВД Кыргызстана Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент.В столкновениях, по данным Минздрава страны, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Кыргызстана прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.