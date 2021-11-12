В ОДКБ подвели итоги миротворческого учения

– отметили в пресс-центре.В учении под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ генерал-полковника Александра Лапина участвовали воинские контингенты государств – членов ОДКБ, подразделения военной полиции, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего в учении приняли участие 1,8 тыс. человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран – участниц ОДКБ, а также около 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.– проинформировали в пресс-центре.В ходе учения подробно были проработаны вопросы подготовки и ведения патрулирования, контроля передвижения беженцев, сопровождения колонн с гуманитарным грузом при активной поддержке армейской авиации и беспилотников, применения инженерно-штурмовых групп, выполнения мероприятий комплексной безопасности с использованием новейших средств радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ", "Силок", "Поле-21", систем охраны и наблюдения.– сообщили в пресс-центре. –Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на церемонии закрытия учения отметил, что в ходе отработки практических действий были детально отработаны вопросы формирования и слаживания объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, а также практические действия национальных миротворческих контингентов в ходе выполнения учебно-боевых задач.– сказал Станислав Зась.В качестве наблюдателей на учении присутствовали представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, высокопоставленные офицеры оборонного ведомства Сербии, представители Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ.