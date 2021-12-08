В ОДКБ обсудили угрозы военной безопасности, развитие Коллективных авиационных сил

Это произошло в рамках заседания Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоялось 8 декабря в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Мероприятие прошло под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова. В заседании участвовали начальники генштабов вооруженных сил Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.
«В ходе заседания обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности. Определены направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории Республики Таджикистан в интересах развертывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ», – говорится в сообщении пресс-службы.
Подводя итоги заседания Военного комитета ОДКБ, Валерий Герасимов отметил: «Состоялся обстоятельный обмен мнениями о состоянии военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Подтверждено единое понимание генеральными штабами вооруженных сил стран ОДКБ характера вызовов и угроз военной безопасности. Договорились координировать совместные действия по их нейтрализации и совершенствовать военный потенциал ОДКБ».
Фото: ОДКБ