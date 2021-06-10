Контроль скорости с помощью мобильных датчиков сегодня будет осуществляться в 11 местах столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 07:00 до 20:00 мобильные датчики работают на пр.Независимости, 161Б, где водителям разрешено ехать со скоростью 80 км/ч.
С 12:00 до 24:00 устройства будут фиксировать скорость на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч); ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч); пр.Независимости – ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Независимости, 45 (60 км/ч) и на пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).
В период с 19:30 до 3:00 контроль за скоростью передвижения транспортных средств будет осуществляться на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч); пр.Партизанском, 75 (60 км/ч); пр.Победителей – пер.Веснинка (80 км/ч).
ГАИ обращает внимание на данную информацию и просит водителей соблюдать скоростной режим.
Опубликовано:
776
В одиннадцати местах Минска сегодня работают мобильные датчики контроля скорости
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter