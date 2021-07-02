В одиннадцати местах Минска 2 июля будут работать мобильные датчики контроля скорости

С 07:00 до 21:00 контроль скорости с помощью мобильных устройств осуществляется на ул. Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь и на ул. Чкалова, д. 1, где максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 датчики контроля скорости будут работать на МКАД, 53 км (водители могут ехать со скоростью не более 90 км/ч); пр. Независимости, д. 99 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч); пр. Партизанский, д. 75 (здесь действует ограничение по скорости в 60 км/ч); ул. Орловская, д. 80 (транспортным средствам разрешено развивать скорость не выше 60 км/ч) и пр. Независимости, д. 156 (80 км/ч).С 19:30 до 03:00 мобильные датчики контроля скорости будут установлены на пр. Партизанский, д. 108 к. 2 (60 км/ч); ул. Кальварийская, д. 25 (60 км/ч); ул. Маяковского, д. 24 (60 км/ч) и пр. Партизанский, д. 8 (60 км/ч).ГАИ обращает внимание на данную информацию и просит водителей соблюдать скоростной режим.