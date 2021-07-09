По данным на утро 9 июля на границе с Евросоюзом образовалась очередь из более чем 1030 фур. Такие данные опубликованы на официальном сайте ГПК.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают более 90 грузовиков, в "Урбанах" – более 110.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 100 большегрузов, в "Котловке" – 150, "Каменном Логе" – более 250, "Беняконях" – свыше 220, "Привалке" – более 110.
На польском направлении очередей нет.
Архивное фото
Опубликовано:
90
В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1030 фур
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter