В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1030 фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают более 90 грузовиков, в "Урбанах" – более 110.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 100 большегрузов, в "Котловке" – 150, "Каменном Логе" – более 250, "Беняконях" – свыше 220, "Привалке" – более 110.На польском направлении очередей нет.Архивное фото