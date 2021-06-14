В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,3 тысячи фур

На белорусско-латвийской границе у пункта пропуска "Григоровщина" образовалась очередь из более чем 60 грузовиков, в "Урбанах" − более 110.Въезда в Литву в пункте пропуска "Видзы" ожидает более 40 большегрузов, в "Котловке" − свыше ста, в "Каменный Логе" − более 150, в "Беняконях" − свыше 270, в "Привалке" − более 320.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 200 фур, в "Берестовице" − более 70, в "Козловичах" ожидают свыше 60 грузовых автомобилей.Фото из архива