На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8:00 14 июня, выезда ожидают более 1,3 тыс. фур. Соответствующая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.
На белорусско-латвийской границе у пункта пропуска "Григоровщина" образовалась очередь из более чем 60 грузовиков, в "Урбанах" − более 110.
Въезда в Литву в пункте пропуска "Видзы" ожидает более 40 большегрузов, в "Котловке" − свыше ста, в "Каменный Логе" − более 150, в "Беняконях" − свыше 270, в "Привалке" − более 320.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 200 фур, в "Берестовице" − более 70, в "Козловичах" ожидают свыше 60 грузовых автомобилей.
Фото из архива
Опубликовано:
1221
В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,3 тысячи фур
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter