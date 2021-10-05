В общественном транспорте Бреста ужесточен масочный режим

Согласно статистике, примерно 80% пассажиров используют медицинские маски, остальные надевают их по первому требованию. Есть и те, кто отказывается от средств индивидуальной защиты, но их единицы.– обратил вниманиеПо его словам, таким образом несознательные пассажиры могут сорвать график движения общественного транспорта.Требуют использовать средства индивидуальной защиты также контролеры-ревизоры при проверке оплаты проезда. При отсутствии маски пассажира попросят покинуть салон.– добавил Игорь Царук.Вместе с тем председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в своем Telegram-канале рассказал об эпидемиологической ситуации в областном центре. По его словам, в сентябре отмечался заметный рост заболеваемости COVID-19.– написал Александр Рогачук.Согласно оперативной информации, в областном центре вакцину против коронавирусной инфекции получили по меньшей мере 55,6 тыс. человек.