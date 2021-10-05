В общественном транспорте Бреста ужесточен масочный режим

Масочный режим в общественном транспорте Бреста ужесточен, передает БЕЛТА.
Согласно статистике, примерно 80% пассажиров используют медицинские маски, остальные надевают их по первому требованию. Есть и те, кто отказывается от средств индивидуальной защиты, но их единицы.
– Это попытка призвать людей к коллективной ответственности за безопасность. Мы не проверяем транспорт в час пик, чтобы не создавать коллапс в городе. Но в межпиковое время с сегодняшнего дня водители имеют право (на свое усмотрение) на остановочном пункте заглушить двигатель и объявить, что транспорт дальше не пойдет, пока все пассажиры не наденут маски, – обратил внимание директор КУП "Брестский общественный транспорт" Игорь Царук.
По его словам, таким образом несознательные пассажиры могут сорвать график движения общественного транспорта.
Требуют использовать средства индивидуальной защиты также контролеры-ревизоры при проверке оплаты проезда. При отсутствии маски пассажира попросят покинуть салон.
– Уже было несколько таких случаев, и люди понимают, почему их просят выйти. Сложнее с детьми, ведь они тоже могут быть переносчиками коронавируса. Поэтому родители должны позаботиться, чтобы их дети носили маски в общественных местах, – добавил Игорь Царук.
Вместе с тем председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в своем Telegram-канале рассказал об эпидемиологической ситуации в областном центре. По его словам, в сентябре отмечался заметный рост заболеваемости COVID-19.
"В двух городских больницах находятся 1,3 тыс. пациентов с пневмонией, 49 из них – в реанимации в тяжелом состоянии (все эти пациенты не привиты). Этот факт убеждает, что именно иммунизация всех слоев населения остается наиболее эффективным способом борьбы с COVID", – написал Александр Рогачук.
Согласно оперативной информации, в областном центре вакцину против коронавирусной инфекции получили по меньшей мере 55,6 тыс. человек.