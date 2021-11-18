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  2. В оборонных ведомствах Армении и Азербайджана рассказали, какая сейчас ситуация на границе двух стран

В оборонных ведомствах Армении и Азербайджана рассказали, какая сейчас ситуация на границе двух стран

В Ереване и Баку рассказали, что происходило на границе двух государств 17 ноября и какая обстановка там сейчас, пишет РИА Новости.


В минобороны Армении заявили, что накануне вечером азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь на северном участке границы накануне вечером. «Ответными действиями огонь был прекращен. По состоянию на 10:00 (09:00 по Минску) 18 ноября обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», – уточнили в ведомстве.

В Баку ситуацию 17 ноября прокомментировали следующим образом: 

«Семнадцатого ноября с 17:54 до 22:52 (16:54–21:54 по Минску) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен», – проинформировали в минобороны Азербайджана.

Напомним, что обстановка на границе двух стран накалилась в понедельник, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны на границе в районе горы Килисали. В Баку это опровергли и обвинили Ереван в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе. После этого столкновения продолжились.

Отношения между республиками остаются напряженными в основном из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. 

Фото: Минобороны Армении
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