В обновленном законе «Об обеспечении единства измерений» появился новый вид услуг: узнали его преимущества

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В документе в большей степени разграничены полномочия государственных метрологических служб, юридических лиц и иных субъектов по выполнению работ по обеспечению единства измерений. В соответствии с законом предусмотрено создание государственно-информационного фонда по обеспечению единства измерений. Речь идет о ресурсе, который будет содержать нормативное обеспечение деятельности, блок международных договоров, требований и прав Евразийского союза в области обеспечения измерений, а также всю необходимую информацию о национальных эталонах, уполномоченных юридических лицах, средствах измерений, образцов и методик., – отмечает Дмитрий Барташевич.Одной из значимых новаций в законодательстве в области обеспечения единства измерений стал метрологический аудит. Новый вид услуг появился с учетом трудностей предприятий, организаций и иных форм собственности в решении вопросов по обеспечению единства измерений., – объясняет. –Подробнее об обновленном законе читайте в ближайшем выпуске газеты «Рэспубліка».