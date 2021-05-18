В обновленном законе «Об обеспечении единства измерений» появился новый вид услуг: узнали его преимущества

В этом году началась полноценная реализация обновленного закона «Об обеспечении единства измерений», вступившего в силу 27 ноября 2020 года. Он направлен на комплексное, системное и согласованное правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения единства измерений на современном уровне.
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В документе в большей степени разграничены полномочия государственных метрологических служб, юридических лиц и иных субъектов по выполнению работ по обеспечению единства измерений. В соответствии с законом предусмотрено создание государственно-информационного фонда по обеспечению единства измерений. Речь идет о ресурсе, который будет содержать нормативное обеспечение деятельности, блок международных договоров, требований и прав Евразийского союза в области обеспечения измерений, а также всю необходимую информацию о национальных эталонах, уполномоченных юридических лицах, средствах измерений, образцов и методик.
– Это достаточно эволюционный документ, закон, который совершенствует деятельность, которая на протяжении десяти лет успешно развивалась в стране, – отмечает Дмитрий Барташевич.
Одной из значимых новаций в законодательстве в области обеспечения единства измерений стал метрологический аудит. Новый вид услуг появился с учетом трудностей предприятий, организаций и иных форм собственности в решении вопросов по обеспечению единства измерений.
– Не все предприятия по экономическим причинам могут содержать штат метрологов по всем направлениям в области обеспечения единства измерений, – объясняет начальник управления метрологии Государственного комитета по стандартизации Андрей Пинчук. – Услуги этих специалистов для проведения работ по анализу и обеспечению единства измерений при производстве продукции, выполнению работ и оказанию услуг могут быть получены в рамках метрологического аудита. В основном это относится к решению внутренних вопросов, касающихся обеспечения единства измерений при помощи внешних специалистов.
Подробнее об обновленном законе читайте в ближайшем выпуске газеты «Рэспубліка».
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В обновленном законе «Об обеспечении единства измерений» появился новый вид услуг: узнали его преимущества
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