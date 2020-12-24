В обновленном отделении почтовой связи Минск-114 сегодня можно бесплатно отправить поздравительные почтовые карточки

- отметили Дед Мороз со Снегурочкой, которые создавали на торжественном мероприятии праздничное настроение.А люди все шли и шли. Кто посылку отправить, кто «коммуналку» оплатить… К слову, клиентов у отделения, расположенного по проспекту Независимости 131/1, не мало. Только физических лиц около 30 тысяч, не считая организации и предприятия. В среднем в месяц тут принимают порядка 8000 отправлений письменной корреспонденции, 550 посылок и 230 отправлений ускоренной почты… Объем работы внушительный. И то, что теперь его можно будет выполнять в более комфортных условиях – плюс не только для посетителей, но и самих работников. На это обратила внимание, перерезав традиционную красную ленточку. А еще - на элементы безбарьерной среды: у входа тактильная плитка, пандус, на двери - кнопка вызова персонала…Для удобства посетителей в зале установлены платежно-справочный терминал и терминал SmartPost по отправке заказной письменной корреспонденции весом до 2-х кг по Беларуси. Организована работа 5 операционных окон. Очередь – электронная. Для маленьких непосед предусмотрен даже небольшой детский уголок.- обратила вниманиеСегодня, к слову, тут для всех посетителей приготовили и еще один подарок: почтовые карточки, которые можно подписать для родных и близких, и бесплатно отправить в любую точку Беларуси. В числе первых, этой возможностью воспользовалась и Светлана Юркевич:Светлана Викторовна отметила, что всего в стране более 3000 почтовых отделений, в Минске – более 140: