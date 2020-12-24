В обновленном отделении почтовой связи Минск-114 сегодня можно бесплатно отправить поздравительные почтовые карточки

Заглушая шум автомобилей с проспекта Независимости, новогодняя музыка встречала сегодня клиентов отделения почтовой связи Минск-114. Оно работает с 1978 года. А теперь открылось после ремонта в обновленном формате.
«Отличный подарок всем жителям столицы», - отметили Дед Мороз со Снегурочкой, которые создавали на торжественном мероприятии праздничное настроение.
А люди все шли и шли. Кто посылку отправить, кто «коммуналку» оплатить… К слову, клиентов у отделения, расположенного по проспекту Независимости 131/1, не мало. Только физических лиц около 30 тысяч, не считая организации и предприятия. В среднем в месяц тут принимают порядка 8000 отправлений письменной корреспонденции, 550 посылок и 230 отправлений ускоренной почты… Объем работы внушительный. И то, что теперь его можно будет выполнять в более комфортных условиях – плюс не только для посетителей, но и самих работников. На это обратила внимание генеральный директор РУП «Белпочта» Светлана Юркевич, перерезав традиционную красную ленточку. А еще - на элементы безбарьерной среды: у входа тактильная плитка, пандус, на двери - кнопка вызова персонала…
Для удобства посетителей в зале установлены платежно-справочный терминал и терминал SmartPost по отправке заказной письменной корреспонденции весом до 2-х кг по Беларуси. Организована работа 5 операционных окон. Очередь – электронная. Для маленьких непосед предусмотрен даже небольшой детский уголок.
- Но есть возможность и предварительной записи – для этого номер талончика необходимо получить на сайте РУП «Белпочта», а по приходу в отделение останется только внести его в систему электронной очереди, - обратила внимание начальник обновленного отделения Минск-114 Ольга Реут.
Сегодня, к слову, тут для всех посетителей приготовили и еще один подарок: почтовые карточки, которые можно подписать для родных и близких, и бесплатно отправить в любую точку Беларуси. В числе первых, этой возможностью воспользовалась и Светлана Юркевич:
- Написала поздравление маме с наступающим Новым годом. Она живет в Минске. Традиционно встречаем Новый год вместе всей семьей. Но открытка для нее всегда приятное событие.
Светлана Викторовна отметила, что всего в стране более 3000 почтовых отделений, в Минске – более 140:
- Сразу все обновить не получится. Но стоит цель - ежегодно приводить к новому формату порядка 70. Недавно, например, открывали обновленное отделение в Витебске. Сегодня такое же событие в Мозыре. На очереди – 115-ое отделение в Минске…
Опубликовано:
252
В обновленном отделении почтовой связи Минск-114 сегодня можно бесплатно отправить поздравительные почтовые карточки
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр ГОРБАШ