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  2. В объекты соцсферы Гомельской области отопление начнут подавать 20 сентября

В объекты соцсферы Гомельской области отопление начнут подавать 20 сентября

Сегодня начнут включать отопление в объектах социальной сферы Гомельской области, информирует БЕЛТА.


По информации заместителя председателя облисполкома Андрея Барановского, в регионе среднесуточная температура сложилась на уровне не более 10 градусов. В связи с этим во все райисполкомы направлено письмо с распоряжением принять меры по подаче отопления на объекты социальной сферы.

– Решения о включении отопления принимают районы, – уточнил Андрей Барановский.

Кроме того, он отметил, что включать отопление будут поэтапно. К работам планируют приступить уже сегодня.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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