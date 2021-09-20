В объекты соцсферы Гомельской области отопление начнут подавать 20 сентября

По информации заместителя председателя облисполкома Андрея Барановского, в регионе среднесуточная температура сложилась на уровне не более 10 градусов. В связи с этим во все райисполкомы направлено письмо с распоряжением принять меры по подаче отопления на объекты социальной сферы.уточнил Андрей Барановский.Кроме того, он отметил, что включать отопление будут поэтапно. К работам планируют приступить уже сегодня.