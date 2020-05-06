В ОАЭ горел 48-этажный небоскреб

Сильный пожар произошел в 48-этажном небоскребе в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате чего пострадали 12 человек, передает издание Emarat Al Youm.

Фото: emaratalyoum.com



Возгорание в жилой многоэтажке Abbco Tower в районе ан-Нахда началось около 21.00 во вторник. Были эвакуированы жильцы дома (около 250 семей) и пяти соседних зданий. Огонь охватил практически все этажи небоскреба, а горящие куски обшивки и обломки падали из окон.

Глубокой ночью пожарные смогли взять под контроль ситуацию. «Им удалось предотвратить перемещение огня на соседние здания, все жильцы были спасены», — уточнил информационный центр правительства Шарджи в Twitter.

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Известно, что десять человек пострадали несерьезно, большинство из них надышались угарным газом, еще двоих пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести.

Причина возгорания на данным момент неизвестна. Свидетели происшествия говорят, что пожар начался на первом этаже, где расположена парковка.