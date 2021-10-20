В Нью-Йорке введут обязательную вакцинацию для всех городских служащих

Как передает издание The Wall Street Journal, распоряжение коснется 46 тыс. не привитых против COVID-19 городских служащих, которые до этого момента могли в качестве альтернативы вакцинации периодически сдавать и представлять ПЦР-тесты. Мэр решил отменить эту альтернативу.Работникам городских служб предложат получить первую прививку к 29 октября или готовиться к увольнению, сообщил изданию неназванный представитель мэрии.В общей сложности новое требование затронет 160,5 тыс. муниципальных служащих Нью-Йорка, 71% которых получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. В их число также вошли 70% сотрудников нью-йоркской полиции, 60% сотрудников пожарных служб города и 96% преподавателей и работников городских школ.Стойким противникам прививочной кампании, по словам анонимного собеседника издания, сперва будет предложено уйти в неоплачиваемый отпуск, а затем их судьба будет решаться в переговорах городских властей с представляющими интересы этих служащих профсоюзами.Для ряда муниципальных служащих крайний срок для получения первой прививки будет отложен по времени с учетом определенных особенностей их работы. Так, например, для 8 тыс. сотрудников городских исправительных учреждений такой датой станет 1 декабря.Издание подчеркивает, что распоряжением будет предусмотрено освобождение от вакцинации по религиозным или медицинским причинам.