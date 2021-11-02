В Нью-Йорке тысячи не привившихся против COVID-19 полицейских и пожарных отстранены от службы

В Нью-Йорке несколько тысяч полицейских, пожарных и других городских служащих отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за отказа от прививки против COVID-19, передает телеканал Fox News.
Согласно информации мэрии Нью-Йорка, на данный момент 22,8 тыс. муниципальных служащих города не вакцинировались против COVID-19.
– Сегодня 9 тыс. человек были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы. Остальные находятся на различных стадиях рассмотрения. Пока они могут быть на работе, – уточнил пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Митч Шварц.
В неоплачиваемый отпуск отправлены около 2 тыс. пожарных. Член палаты представителей США от штата Нью-Йорк Николь Маллиотакис заявила, что 26 пожарных станций в городе закрыты в связи с решением мэра отстранить от работы непривитых сотрудников.
– Нехватка тысяч пожарных приведет к увеличению времени реагирования, а также риску травм и смертей, – отметила она.
Накануне мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал распоряжение, согласно которому все муниципальные служащие обязаны получить прививки против коронавирусной инфекции до 29 октября. В случае отказа сотрудники должны уйти в неоплачиваемый отпуск. Такое распоряжение вызвало недовольство среди непривитых сотрудников, в связи с чем на минувшей неделе они провели несколько массовых акций протеста.
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