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В Нью-Джерси взорвали 39-этажный отель Трампа

В Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси взорвали 39-этажное казино и отель Trump Plaza, которое ранее принадлежало бывшему 45-ому президенту США Дональду Трампу. Видео взрыва разместили на YouTube-канале местного портала nj.com.

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Знаменитое заведение начало свою работу еще в мае 1984 года. На тот момент оно было десятым казино в городе. В 2014 году его закрыли, а около тысячи человек лишились работы. Спустя некоторое время права собственности здания перешли от Trump Entertainment Resorts к Icahn Enterprises. В 2020 году мэр Атлантик-Сити Марти Смолл дал распоряжение снести здание, которое на тот момент находилось в аварийном состоянии. 

Отмечается, что на взрыв знаменитого заведения пришли посмотреть многие жители города.

Видео: nj.com
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