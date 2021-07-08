С начала нынешнего года в Минской области ремонтные работы проведены на почти в полтора раза большем количестве улиц и дорог с асфальтным покрытием, чем за весь прошлый год, информирует БЕЛТА.
– Всего на обслуживании предприятий ЖКХ Минской области находится без малого 12 тыс. км дорог и почти 3 млн кв.м пешеходных связей. За истекший период 2021 года уже выполнены работы на площади 46 тыс. кв.м (уже в полтора раз больше, чем за весь 2020 год). И это только на дорогах, которые имеют асфальтное покрытие. Кроме того, 4 тыс. км улиц с гравийным покрытием прогрейдировано после зимы, – уточнил информацию первый заместитель генерального директора ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Артем Лобко.
Кроме того, особое внимание уделяется безбарьерной среды. В 2020 году из примерно 3 тыс. пешеходных переходов половина стала доступна для использования людьми с инвалидностью, маломобильными. На 606 тротуарах, 237 остановочных пунктах установили элементы безбарьерной среды.
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В нынешнем году объем ремонта асфальта на дорогах Минской области превысил показатель 2020-го
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