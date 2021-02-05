В результате проведения мероприятий по удалению растений, площадь произрастания борщевика Сосновского в Брестской области в 2020 году сократилась с 12,9 до 5,9 гектара. В 2021 году планируется полностью ликвидировать места произрастания инвазивного вида. Об этом сегодня сообщил на итоговой коллегии ведомства председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ян Венскович.
Фото носит иллюстративный характер
- Борщевика на Брестчине было немного – меньше 1 процента от площади, выявленной в республике. У нас борщевик остался в четырех районах – Барановичском, Брестском, Малоритском и Пружанском, плотность произрастания невысокая, - уточнила заместитель начальника отдела комитета Диана Ничипорук.
А вот золотарник канадский можно встретить практически во всех районах. Распространяется с кладбищ, захватывает заброшенные участки, земли лесного фонда, на которых несколько лет назад проведены посадки лесных культур, растет на землях садоводческих товариществ.
На территории области постоянно проводится работа по регулированию распространения и численности золотарника канадского: площадь произрастания в минувшем году сократилась с 54,8 до 50,9 гектара. Уничтожая нежелательный вид, экологи одновременно проводят разъяснительную работу среди населения.
Фото: pixabay.com
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В нынешнем году на Брестчине планируют избавиться от борщевика Сосновского
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