В НПЦ НАН Беларуси по земледелию назвали водосберегающую альтернативу кормовым культурам

Просо может стать альтернативой другим культурам в южных областях страны, отметил заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по земледелию Дмитрий Лужинский.
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– Просо – самая засухоустойчивая культура, которая может произрастать в наших климатических условиях, и самая неприхотливая к уровню влаги. Она в 2–2,5 раза более экономно расходует воду, чем, к примеру, клевер или зерновые культуры. Но, к сожалению, пока работники сельского хозяйства по достоинству эти качества не оценили. Между тем просо может занять достойное место на полях, особенно в южных районах страны, и заменить такие влаголюбивые культуры, как ячмень и овес. Причем качество кормов как из зерна, так и из зеленой массы отменное. Считаем, что просо позволит значительно поднять эффективность растениеводческой отрасли в районах с легкими почвами, – отметил Дмитрий Лужинский.
Говоря о последних селекционных разработках, он отметил, что в НПЦ НАН Беларуси по земледелию занимаются селекцией 38 основных видов сельскохозяйственных растений. Все они возделываются на наших почвах. В последние годы ученые центра создали и передали на сортоиспытательные станции более 140 сортов новых высокопродуктивных, экологически безопасных сортов. В том числе озимую и яровую пшеницу, тритикале, ячмень, а также гречиху, более 20 новых сортов многолетних трав.
– Использование этих сортов позволяет на 5–15 процентов поднять урожайность, а также значительно сэкономить на минеральных удобрениях и пестицидах. Новые сорта более рационально используют минеральные элементы питания, а также устойчивы к вредоносным заболеваниям. К примеру, все отечественные сорта ячменя устойчивы к такому грибковому заболеванию, как мучнистая роса, что позволяет полностью отказаться от фунгицидов против этой болезни, – добавил Дмитрий Лужинский.
В этом году широкое распространение получил новый сорт озимой пшеницы «амелия». Его уникальность – крупные зерна: масса 1000 зерен достигает 60 граммов. Сорт хлебопекарный, из такой муки можно выпекать качественный белый хлеб.
Собеседник подчеркнул, что в этом году НПЦ НАН Беларуси по земледелию произвел значительные объемы элитных семян гречихи, которые позволят увеличить посевные площади до 35 тысяч гектаров. Это даст возможность полностью покрыть потребности страны в собственном сырье для производства гречки.
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В НПЦ НАН Беларуси по земледелию назвали водосберегающую альтернативу кормовым культурам
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ