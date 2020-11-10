В НПЦ НАН Беларуси по земледелию назвали водосберегающую альтернативу кормовым культурам

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– отметил Дмитрий Лужинский.Говоря о последних селекционных разработках, он отметил, что в НПЦ НАН Беларуси по земледелию занимаются селекцией 38 основных видов сельскохозяйственных растений. Все они возделываются на наших почвах. В последние годы ученые центра создали и передали на сортоиспытательные станции более 140 сортов новых высокопродуктивных, экологически безопасных сортов. В том числе озимую и яровую пшеницу, тритикале, ячмень, а также гречиху, более 20 новых сортов многолетних трав.– добавил Дмитрий Лужинский.В этом году широкое распространение получил новый сорт озимой пшеницы «амелия». Его уникальность – крупные зерна: масса 1000 зерен достигает 60 граммов. Сорт хлебопекарный, из такой муки можно выпекать качественный белый хлеб.Собеседник подчеркнул, что в этом году НПЦ НАН Беларуси по земледелию произвел значительные объемы элитных семян гречихи, которые позволят увеличить посевные площади до 35 тысяч гектаров. Это даст возможность полностью покрыть потребности страны в собственном сырье для производства гречки.