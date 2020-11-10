Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В НПЦ НАН Беларуси по земледелию назвали водосберегающую альтернативу кормовым культурам

В НПЦ НАН Беларуси по земледелию назвали водосберегающую альтернативу кормовым культурам

Просо может стать альтернативой другим культурам в южных областях страны, отметил заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по земледелию Дмитрий Лужинский.

Фото: БЕЛТА

– Просо – самая засухоустойчивая культура, которая может произрастать в наших климатических условиях, и самая неприхотливая к уровню влаги. Она в 2–2,5 раза более экономно расходует воду, чем, к примеру, клевер или зерновые культуры. Но, к сожалению, пока работники сельского хозяйства по достоинству эти качества не оценили. Между тем просо может занять достойное место на полях, особенно в южных районах страны, и заменить такие влаголюбивые культуры, как ячмень и овес. Причем качество кормов как из зерна, так и из зеленой массы отменное. Считаем, что просо позволит значительно поднять эффективность растениеводческой отрасли в районах с легкими почвами, – отметил Дмитрий Лужинский.

Говоря о последних селекционных разработках, он отметил, что в НПЦ НАН Беларуси по земледелию занимаются селекцией 38 основных видов сельскохозяйственных растений. Все они возделываются на наших почвах. В последние годы ученые центра создали и передали на сортоиспытательные станции более 140 сортов новых высокопродуктивных, экологически безопасных сортов. В том числе озимую и яровую пшеницу, тритикале, ячмень, а также гречиху, более 20 новых сортов многолетних трав. 


– Использование этих сортов позволяет на 5–15 процентов поднять урожайность, а также значительно сэкономить на минеральных удобрениях и пестицидах. Новые сорта более рационально используют минеральные элементы питания, а также устойчивы к вредоносным заболеваниям. К примеру, все отечественные сорта ячменя устойчивы к такому грибковому заболеванию, как мучнистая роса, что позволяет полностью отказаться от фунгицидов против этой болезни, – добавил Дмитрий Лужинский.

В этом году широкое распространение получил новый сорт озимой пшеницы «амелия». Его уникальность – крупные зерна: масса 1000 зерен достигает 60 граммов. Сорт хлебопекарный, из такой муки можно выпекать качественный белый хлеб. 

Собеседник подчеркнул, что в этом году НПЦ НАН Беларуси по земледелию произвел значительные объемы элитных семян гречихи, которые позволят увеличить посевные площади до 35 тысяч гектаров. Это даст возможность полностью покрыть потребности страны в собственном сырье для производства гречки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
В Великобритании более 530 человек умерли за сутки из-за коронавируса
Василевский и Эрлих не вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Софии
Орда: за последние годы профсоюзы помогли вернуть людям порядка Br22 млн незаконно удержанных денег
Эксперт предположила, почему белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму
Республиканский конкурс студенческих семей пройдет в Могилеве
Масочный режим ввели в трех районах Могилевской области
Хоккеисты "Юности" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси
На участке МКАД затруднено движение
Будущие абитуриенты на один день смогут стать курсантами Университета гражданской защиты МЧС
Активные фотозоны, сюрпризы, эскизы игрушек, разработанные вместе: как Минск наряжается к Новому году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Убежище для убеглых
Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом в ЕС
Министерства и вузы уделяют большое внимание вовлечению студентов в спорт - Барауля
Поверхность спутника Юпитера заподозрили в свечении зеленым по ночам
Жена Бэкхема подняла его на смех после фото в странных сапогах
Международный конкурс "Экоидеи в жизнь" стартует в БГУ
Экспонаты из музея-заповедника "Сталинградская битва" представят на выставке в Минске
В работе Instagram произошел сбой
В БГУ вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19
Собственные герб и флаг появились у Гродненского района
БЖД вводит новый график движения поездов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вопросы крови и веры
Совет внутренней безопасности для противодействия терроризму могут создать в ЕС
Карпов: у экспертной группы накоплен определенный опыт по противодействию COVID-19
Минфин: бюджет на 2021 год будет с дефицитом
В Гомеле водитель, совершивший ДТП с тяжелым травмированием девочки, заключен под стражу
Рост заболеваемости коронавирусом и качество лечения пациентов обсудили на совещании в Совете Республики
Организации Минлесхоза будут активнее работать на азиатских рынках
О спортивных достижениях вузов и студентов должна знать вся педагогическая общественность - Рыженков
Родственников белорусского Деда Мороза ожидают в Беловежской пуще 12 декабря
Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области
В аптеках и на складах "Фармации" сформирован трехмесячный запас масок
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократия всё
Ученые рассказали, как на урожай будущего года может повлиять теплая зима
Растительные масла и кормовые добавки обеспечили более 40% экспорта сельхозпродукции через БУТБ
После каникул за парты сели 86% минских школьников
Лукашенко и Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики
Под Новогрудком заметили новый для Беларуси вид птиц – серого жаворонка
Умер актер театра и кино Александр Лукаш
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 ноября
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Дриневского
Минтруда и соцзащиты: МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются
В НПЦ НАН Беларуси по земледелию назвали водосберегающую альтернативу кормовым культурам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Объективное преподавание
Головченко: несмотря на распространяемую фальсификацию, экономика страны работает устойчиво
В Верхнедвинском районе горожанин обокрал магазин, а после сжег его
Два брата убили в Подмосковье коллегу и привезли труп в Беларусь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ