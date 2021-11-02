В ноябре руководители госорганов проведут личные приемы граждан в Совмине

Министр промышленности Петр Пархомчик проведет прием граждан 5 ноября, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа – 10 ноября, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский – 12 ноября, а министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко – 17 ноября.Личный прием граждан председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин проведет 19 ноября, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко – 24 ноября, министр информации Владимир Перцов – 26 ноября.В пресс-службе Правительства отметили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов проходит чаще всего по предварительной записи, а заместителями Премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.Приемы запланированы на 10:00 и пройдут по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, ком. 103. Контактные телефоны: (8-017) 222-65-09, (8-017) 222-63-69.