В новых сериях «Ну, погоди!» заиграет музыка Ивана Дорна

Кадр из мультфильма.

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kinopoisk.ru

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, рассказывая об этом, уточнила:Над новым циклом серий популярного мультфильма о приключениях зайца и волка студия начала работать в текущем году. Планируется, что сезон будет состоять из 52 серий. Напрямую продолжать классическую версию мультсериала они не будут.