Популярный исполнитель Иван Дорн написал музыку для перезапуска мультфильма «Ну, погоди!», передает ТАСС.
Кадр из мультфильма. Фото: kinopoisk.ru
Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, рассказывая об этом, уточнила: «Музыку для серий «Ну, погоди!» написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура».
Над новым циклом серий популярного мультфильма о приключениях зайца и волка студия начала работать в текущем году. Планируется, что сезон будет состоять из 52 серий. Напрямую продолжать классическую версию мультсериала они не будут.
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В новых сериях «Ну, погоди!» заиграет музыка Ивана Дорна
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