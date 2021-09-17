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В Новой Зеландии обнаружили гигантского пингвина

Ученые из Новой Зеландии и США описали ранее неизвестный вид гигантских доисторических пингвинов Kairuku waewaeroa, обитавших 27–30 миллионов лет назад. Статья о проведенном исследовании появилась в Journal of Vertebrate Paleontology, пишет Lenta.ru. 


Окаменелость была обнаружена членами клуба юных натуралистов города Гамильтон в 2006 году. Используя рентгеновское излучение, эксперты создали трехмерную модель скелета вымершей птицы. Они установили, что скелет принадлежит ранее неизвестному виду пингвинов, схожему с представителями рода Kairuku, но более высокому (его рост был 1,4 метра) и отличающемуся от них более длинными ногами. Поэтому птица и получила видовое название waewaeroa, что переводится с языка маори как «длинноногий». Он жил в тот же период, что и остальные представители рода (27–30 млн лет назад). 

Специалисты посчитали, что такое  устройство конечностей Kairuku waewaeroa позволяло быстро плавать, глубоко нырять и активно передвигаться по суше. 

Фото: pixabay.com
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