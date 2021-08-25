В Новой Зеландии несколько человек получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

В Новой Зеландии людям вместо вакцины от коронавирусной инфекции вкололи физраствор. Это следует из информации радио RNZ, передает РИА Новости.
Ошибки при вакцинации от коронавируса признал сегодня министр, ответственный за меры против распространения COVID-19 в стране, Крис Хипкинс.
Правительство приступило к расследованию в прививочном центре района Хайбрук в Окленде, когда появилась информация о том, что 12 июля там нашли "лишние" флаконы с препаратом против коронавирусной инфекции после того, как за один день было сделано 732 инъекции. Предполагается, что вместо вакцины кому-то вкололи соляной раствор, используемый для разведения вакцины.
Вместе с тем Крис Хипкинс подтвердил как минимум один такой случай, когда человек повторно сделал прививку, однако могут быть и другие.
Согласно заявлению министра, ошибки из разряда "человеческий фактор" нельзя исключить, но в целом вакцинация в стране проходит безопасно и четко.