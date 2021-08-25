В Новой Зеландии несколько человек получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

Ошибки при вакцинации от коронавируса признал сегодня министр, ответственный за меры против распространения COVID-19 в стране, Крис Хипкинс.Правительство приступило к расследованию в прививочном центре района Хайбрук в Окленде, когда появилась информация о том, что 12 июля там нашли "лишние" флаконы с препаратом против коронавирусной инфекции после того, как за один день было сделано 732 инъекции. Предполагается, что вместо вакцины кому-то вкололи соляной раствор, используемый для разведения вакцины.Вместе с тем Крис Хипкинс подтвердил как минимум один такой случай, когда человек повторно сделал прививку, однако могут быть и другие.Согласно заявлению министра, ошибки из разряда "человеческий фактор" нельзя исключить, но в целом вакцинация в стране проходит безопасно и четко.