В новой пятилетке больше внимания уделят строительству индивидуального жилья

Одним их направлений жилищной политики также станет развитие городов-спутников и обратной миграции людей в малые и средние города. Планируется предлагать гражданам, недавно ставшим в очередь на улучшение жилищных условий в областных центрах, жилье без очереди в малых и сельских населенных пунктах численностью до 20 тысяч человек.