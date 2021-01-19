Об этом заявил во время пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Комплексную индивидуальную застройку планируется вести одним застройщиком, в том числе для упорядочения и улучшения архитектурного облика населенных пунктов. Установление моратория на выделение гражданам земельных участков под строительство индивидуального жилья без наличия инженерно-транспортной инфраструктуры поможет решить проблему массовых долгостроев.
Одним их направлений жилищной политики также станет развитие городов-спутников и обратной миграции людей в малые и средние города. Планируется предлагать гражданам, недавно ставшим в очередь на улучшение жилищных условий в областных центрах, жилье без очереди в малых и сельских населенных пунктах численностью до 20 тысяч человек.
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В новой пятилетке больше внимания уделят строительству индивидуального жилья
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Фото: Александр КУШНЕР