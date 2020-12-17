Следственным комитетом в Новосибирске проводится проверка по факту нападения на детского реаниматолога, который отказался надеть бахилы перед входом в квартиру. Об этом сообщает РИА Новости.
В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в коридоре держит врача скорой помощи, который отказался надевать бахилы перед тем, как подойти к больному ребенку.
По предварительным данным, в минувшую среду детский реаниматолог приехал на вызов к девятилетнему мальчику. Родители ребенка потребовали, чтобы медик надел бахилы. За отказ в просьбе, отец напал на врача.
Главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила, что у врача диагностирована черепно-мозговая травма. Также специалист отметила, что жалобы от пациентов на то, что медики могут не разуться или не надеть бахилы поступают регулярно, однако в санитарных правилах не указано, что врачи должны это делать.
По данным следственного комитета, в полицию обратились оба участника конфликта.
Фото: РИА Новости
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В Новосибирске врача-реаниматолога избили из-за отказа надеть бахилы
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