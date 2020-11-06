В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы издевалась над ребенком

Фото носит иллюстративный характер.

Автор видео утверждает, что агрессивные действия медсестры носят систематический характер.Проводится проверка. Действиям медработника будет дана правовая оценка.Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило, что на данный момент медицинская сестра отстранена от работы. Готовится приказ об ее увольнении.Для расследования происшествия создана совместная комиссия регионального минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.