Главная В Новополоцке приостановлено движение по понтонному мосту через Западную Двину Опубликовано: 08.12.2021 08:52:23 1533 В Новополоцке приостановлено движение по понтонному мосту через Западную Двину Движение по понтонному мосту через реку Западная Двина в Новополоцке приостановлено, передает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. В ведомстве пояснили, что такая мера введена из-за погодных условий. Фото: gorod214.by Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter МЧС Витебская область Подготовил(а): Елизавета БАРАНОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи