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  2. В Новополоцке приостановлено движение по понтонному мосту через Западную Двину

В Новополоцке приостановлено движение по понтонному мосту через Западную Двину

Движение по понтонному мосту через реку Западная Двина в Новополоцке приостановлено, передает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.


В ведомстве пояснили, что такая мера введена из-за погодных условий. 

Фото: gorod214.by
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