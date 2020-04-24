В Новополоцке открыли «Окна сатиры» из фондов московского Музея Победы

В Музее истории и культуры Новополоцка – важное событие. В преддверии 75-летия Победы здесь презентовали выставку из фондов Центрального музея Великой Отечественной войны, что находится на Поклонной горе в Москве. Именно оттуда точные реплики более 20 знаменитых плакатов 1940-х годов «Окна сатиры».

Это – творческое наследие художников, поэтов и журналистов, объединившихся во время Великой Отечественной войны в бригаду «Окна ТАСС», вводит в курс дела директор Музея истории и культуры Новополоцка Владимир Беляев:

– Их работы призывали встать на защиту Родины, бороться с фашизмом, в сатирической форме высмеивали Гитлера и его союзников. Первое «Окно ТАСС» увидело свет через пять дней после начала войны. Уникальность плакатов еще и в том, что все они изготавливались и тиражировались не типографским способом, а с помощью трафаретов вручную.

Имена многих авторов «Окон сатиры» широко известны. Это художники Кукрыниксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов), Борис Ефимов, поэты Демьян Бедный, Константин Симонов, Самуил Маршак и другие.

Плакаты, которые привезли в Новополоцк, никогда прежде не покидали архивных фондов. Увидеть их в белорусском нефтеграде стало возможно, благодаря плодотворной совместной работе местного и московского музеев. Вместе мы реализуем масштабный проект «Территория Победы», делится Владимир Евгеньевич:

– К слову, ранее в рамках сотрудничества в Новополоцк из Музея Победы доставили 10 картин времен Великой Отечественной. На них – белорусы, чьи биографии по крупицам удалось восстановить Ксении Антоновой, главному хранителю фондов Музея боевой славы школы № 2 Новополоцка. Ее старания завершились уникальной для нашей страны экспозицией «Фронтовой портрет. Судьба солдата».

Кроме «Окон сатиры» на нынешней выставке представлены поздравительные ретро-открытки ко Дню Победы 1970-1980 годов. Все они – из фондов музея Новополоцка. Выделяется самый редкий, первый экземпляр, датируемый 1946 годом.

На открытии экспозиции пришли местные жительницы Елена Шильникова и Марина Мирзаева. Новополочанки передали в дар музею личные вещи их родных, связанные с Великой Отечественной войной и службой в Вооруженных Силах. Так, с легкой руки Марины Мирзаевой в музее появился офицерский мундир ее родственника, начальника связи полка Кострова Сергея Феоктистовича. Вклад новополочанки Елены Шильниковой – это семейные реликвии: фотографии и письма с фронта, которые отправляли домой их дед, отец и его брат. Скромным, почти выцветшим солдатским «треугольникам» с пометкой «полевая почта» – больше 70 лет. И за каждым – своя история, драма. С войны вернулся только наш отец, Елена Васильевна едва сдерживает слезы:

- Его брат и наш дед до сих пор проходят в списках как пропавшие без вести. Но это не значит, что они забыты. Мы, потомки, обязаны и будем помнить!