В связи с закрытием на ремонт моста в Новополоцке на ул. Калинина работники МЧС возведут понтонный мост для переправы через Западную Двину, передает БЕЛТА.
Согласно информации Витебского областного УМЧС, в понедельник, 21 июня, с 8:00 в Новополоцке работники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения "Зубр" МЧС начали строить понтонный мост через реку Западная Двина.
Работники МЧС устанавливают 20 понтонов. Вес каждого составляет 7 т. Доставкой и установкой переправы занимаются 30 работников личного состава, 18 транспортных средств понтонно-мостового парка и тягач ЗИЛ-131 с катером БМК-150. Планируется, что понтонный мост, длина которого составит примерно 130 м, построят в течение дня.
Фото: БЕЛТА
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В Новополоцке начали возводить понтонный мост через Западную Двину
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