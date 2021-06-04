В Новополоцке при столкновении с легковым автомобилем пострадал мотоциклист. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ Витебской области.
Фото: БЕЛТА
Авария произошла вечером 3 июня. 33-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, не выбрал необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Subaru. За рулем автомобиля находился 42-летний житель Новополоцка.
В результате ДТП мотоциклиста с травмами госпитализировали.
Опубликовано:
1158
В Новополоцке мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter