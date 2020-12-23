В Новополоцке легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе

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ДТП произошло 22 декабря около 18 часов по ул. Молодежная.Водитель автомобиля Peugeot 106 совершила наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пенсионерка получила травмы, с которыми была госпитализирована в больницу.Личность водителя установлена. Им оказалась 37-летняя жительница Новополоцка.Госавтоинспекция напоминает, что пешеходный переход является местом повышенной опасности. Чтобы избежать трагедии, водителям и пешеходам следует уважительно относиться друг к другу и неукоснительно соблюдать ПДД.