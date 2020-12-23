80-летняя новополочанка попала под колеса авто на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.
Фото из архива
ДТП произошло 22 декабря около 18 часов по ул. Молодежная.
Водитель автомобиля Peugeot 106 совершила наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пенсионерка получила травмы, с которыми была госпитализирована в больницу.
Личность водителя установлена. Им оказалась 37-летняя жительница Новополоцка.
Госавтоинспекция напоминает, что пешеходный переход является местом повышенной опасности. Чтобы избежать трагедии, водителям и пешеходам следует уважительно относиться друг к другу и неукоснительно соблюдать ПДД.
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В Новополоцке легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ