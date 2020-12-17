В Новополоцке в результате ДТП погиб пешеход.
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– Авария произошла в 7:47 в четверг. Водитель Volkswagen Touran, двигаясь по улице Комсомольской со стороны Калинина в сторону Заводской по крайней левой полосе, совершил наезд на 82-летнего пешехода. Пенсионер переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП мужчина был госпитализирован. От полученных травм он скончался в больнице, – рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Личность водителя установлена. Им оказался местный житель 1964 года рождения. На момент аварии водитель был трезв. Транспортное средство оснащено зимней резиной.
По факту ДТП проводится проверка.
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В Новополоцке иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера
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Фото: Александр КУШНЕР