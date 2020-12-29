В новом клипе Бузовой Киркоров и Рудковская сыграли неблагополучную семью

Филипп Киркоров и Яна Рудковская приняли участие в съемках музыкального клипа Ольги Бузовой и предстали в несвойственных для себя образах. Привычные наряды от Gucci и Dolce&Gabbana звезды сменили на растянутую тельняшку и рыночный халат. Другие подробности ролика раскрываем в материале.
Исполнители Ольга Бузова и Давид Манукян сделали подарок своим поклонникам и к Новому году выпустили новый совместный трек «Снежинки». Однако на этом сюрпризы не закончились – пара представила еще и 7-минутный клип на песню.
– Мои хорошие, в преддверии чудесного праздника мы с моим любимым Давой решили не просто подарить вам клип, а снять самую настоящую новогоднюю сказку… – подписала трейлер к видео Ольга.
По сюжету Дава играет сына богатых родителей, которому в кратчайшие сроки нужно отыскать себе невесту. Неожиданно для всех наследник предлагает эту роль незнакомой работнице заправки, которую и играет Бузова. Оказывается, что девушка из бедной семьи и ютится в Бутово в одной квартире с матерью-домохозяйкой (Яна Рудковская), отцом-уборщиком (Филипп Киркоров) и младшим братом (Саша Плющенко). Как и положено в новогодних сказках, несмотря на все трудности, главных героев все же ждет счастливый конец.
Кстати, в музыкальной сказке режиссеры обыграли некоторые моменты из реальной жизни пары. К примеру, в ролике высмеяли слухи об отсутствии чувств и «денежных» отношениях между Давидом и Ольгой.
В клипе также сыграли актриса Марина Федункив, юмористка Надежда Сысоева и другие знаменитости.
За сутки видео набрало более двух миллионов просмотров.
Судя по комментариям, поклонники в восторге от проделанной работы:
– Клип очень классный! Настоящий новогодний мини-фильм!
– Такой забавный и классный клип! Очень поднял настроение!
– Спасибо вам огромное за частичку добра в конце этого нелегкого года. Команда и актеры прямо само то. Смотрела на одном дыхании!
В декабре прошлого года влюбленные также выпустили совместную песню «Мандаринки», клип на которую за год набрал более 38 миллионов просмотров.
Видео: DAVA
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В новом клипе Бузовой Киркоров и Рудковская сыграли неблагополучную семью
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