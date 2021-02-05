Идеологический актив региона с участием ведущих политологов и экспертов Республики Беларусь обсуждал новые форматы работы, направленной на укрепление гражданского единства в обществе, в отдельно взятом трудовом коллективе, а также роль СМИ. Начальник Главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь Ольга Шпилевская подчеркнула, что диалоговые площадки доказали свою эффективность, поэтому их работа будет продолжена:
– Этот год объявлен Годом народного единства, чтобы объединить еще больше нацию, чтобы конструктивные диалоговые площадки были на всех уровнях. Работа диалоговых площадок будет проводиться на постоянной основе. Особенно молодежных площадок, потому что мы понимаем, что сегодня нужно включать в диалог подрастающее поколение с их идеями, инициативами, понимать, чего они хотят. Что касается СМИ, то нужно быть смелее, напористее и понимать, чью позицию ты отстаиваешь. Если это государственные СМИ, то нужно отстаивать государственную позицию. У каждого журналиста главное – его внутренний стержень и внутренняя уверенность, потому что врать сегодня зрителю и читателю не получится. Поэтому если журналисты будут говорить искренне, им будут доверять.
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В новом формате семинара-дискуссии в Могилеве проходит итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома
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Фото: САЗОНОВ Андрей