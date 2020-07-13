В Новогрудском районе проходит конкурс «Ландшафтный дизайн МЧС»

Конкурс профилактической направленности проводится в рамках масштабной акции «С заботой о безопасности малой Родины». Ее главная цель – предупреждение пожаров и гибели на них пожилых людей.





С подробностями для sb.by – официальный представитель Управления МЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:

– Важно учитывать все риски, ведь в мире нет ничего дороже человеческой жизни. Сложившаяся практика показывает, что именно такие неформальные подходы к профилактике пожаров и иных чрезвычайных ситуаций являются наиболее действенными. Этот конкурс продлится до 31 июля, однако уже сегодня невооруженным взглядом виден креатив. При этом участники данного конкурса выполняют двуединую задачу: проводят большую работу по облагораживанию своих придворовых территорий и одновременно еще раз повторяют основы безопасности жизнедеятельности. К примеру, оригинальными идеями по созданию придворовых противопожарных участков поделились жители Щорсовского, Любчанского и Брольникского сельсоветов.









Остается только добавить, что итоги конкурса будут подведены в начале августа. По его итогам победители и призеры будут награждены. И, конечно же, самые лучшие идеи будут незамедлительно воплощены в жизнь.













Фото: Управление МЧС по Гродненской области