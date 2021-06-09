В Новогрудском районе возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, который выловил 40 особей краснокнижной форели. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира был задержан 28-летний мужчина. Рыбак сообщил, что ловил рыбу телескопической удочкой и самодельными донными сетями. У мужчины изъяли ручьевую форель – рыбу, занесенную в Красную книгу Беларуси. Ущерб окружающей среде составил около 40 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели.
Новогрудский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 281 УК (незаконная добыча рыбы).
Фото: БЕЛТА
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В Новогрудском районе браконьер выловил 40 краснокнижных форелей
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