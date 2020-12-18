В Новогрудке погиб рабочий

По данным следствия, вчера днем рабочий обустраивал кровлю на одном из стройобъектов Новогрудка. При этом с поддона на мужчину съехали листы металлопрофиля, которые буквально столкнули его: он сорвался вниз с высоты пятиэтажного дома. Рабочего с множественными переломами доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.Коллеги погибшего рассказали, что во время выполнения работ он не был пристегнут страховочным поясом.Следователь и специалист ГКСЭ осмотрели место происшествия. Зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз, изъята необходимая документация.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: СК